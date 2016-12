Hatte Terrence Dixon nicht vor zwei Jahren angekündigt, in den Techno-Vorruhestand zu gehen und mit dem Musikmachen aufzuhören? Nun, so einfach scheint das nicht zu sein. Der Detroiter zeigt auch bei dem neuen Release seines Population One -Alias auf Rush Hour, warum das auch besser so ist: Er schafft es, das Energielevel extrem hoch zu halten und mit einer Killer-Bassline und irritierenden Jazz-Einsprengsel dabei auch noch meilenweit über dem Techno-Durchschnitt herauszuragen.

4. Population One – The Move (Rush Hour)

3. The White Man & The Arab – The Exchange EP (The White Man & The Arab)