01. The Pilotwings – Pousse Un Peu Plus Chaque Jour

02. Tornado Wallace – Trance Encounters (Groovy Edit)

03. Chinaski – Ghost Rider

04. Kettenkarussell – Trust

05. Romans – Legia

06. DVS1 – Coding

07. Mono Junk – Beyond The Darkness

08. Fjaak – Snow

09. Barker & Baumecker – Nocturnal

10. Bonobo – Break Apart (feat. Rhye)

Zusammenstellung: Thilo Schneider

Cover-Gestaltung: Block9

Stream: Groove CD 73 (Preview)