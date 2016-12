Foto: Presse (Radio Slave)

Matthew Edwards ist nicht nur ein umtriebiger DJ, Produzent und Labelbetreiber, sondern auch als Remixer hyperproduktiv. Kaum ein seminaler Techno-Track, der in den letzten Jahren nicht das Prädikat „Radio Slave Remix“ verpasst bekommen hat. Hin und wieder dürfen aber auch mal andere ran – dann aber bitte nicht irgendjemand. Wie mit dem Roster seines Labels Rekids beweist Edwards auch mit der Auswahl des Remix-Pakets für seine Anfang des Jahres erschienene Single „Vision“ das notwendige Feingefühl. Dystopian-Veteran Rødhåd auf deren einen, Johannes Heil auf der anderen Seite, dazwischen die From Another Mind-Betreiber Obscure Shape und SHDW, die mit drei EPs und einem Beitrag zur Auftakt-Compilation von Tale Of Us‘ Label Afterlife seit letztem Jahr einen unaufhaltsamen Run haben. Ähnlich unbeirrbar ist auch ihr „Vision“-Remix, der den unterkühlten Funk des Radio Slave-Originals mit flächigem Pathos und rhythmischen Akzenten aufbauscht.

Wir präsentieren Obscure Shape & SHWDs Remix von Radio Slaves „Vision“ als exklusive Premiere!



Stream: Radio Slave – Vision (Obscure Shape & SHDW Remix)

Radio Slave – Vision (Remixes) (Rekids)